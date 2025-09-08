新潟県訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、小千谷市を訪れ特産品のニシキゴイの放流体験をされました。愛子さまは8日午前、小千谷市を訪れ、ニシキゴイの歴史や品種などを見て学べる「錦鯉の里」を訪問されました。愛子さまは池の橋の上から優雅に泳ぐ様々なニシキゴイを鑑賞し、餌やりをしたあと放流体験をされました。放流したニシキゴイは「丹頂紅白」という白い胴体に赤く丸い模様が頭部に入った品種で、愛子さまは「