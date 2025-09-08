俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『交渉の技術』（全24話）が、10月1日よりU-NEXTで配信されることが決定した。【写真】少女時代ユリや青木崇高も出演する『交渉の技術』同作は、伝説の交渉人と呼ばれる大手企業M＆A専門家とそのチームの活躍を描いたオフィスドラマ。韓国JTBCで2025年3月から4月にかけて放送され、回を重ねるごとに視聴率を伸ばし高い評価を獲得した話題作となっている。経営危機に陥ったサンイング