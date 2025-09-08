石破総理の辞任表明について中国では新聞が一面で報じるなど関心が集まっています。けさの中国共産党系の国際紙「環球時報」は、石破総理の辞任表明を1面トップで報じました。この中で中国の大学の研究者の話として、「石破総理が就任以降、中日関係は緩和傾向にあり、台湾問題で安倍政権や岸田政権のように高い頻度で中国を挑発することがなくなった」との分析を紹介。今後について、「もし保守強硬派が権力を掌握すれば、中国を