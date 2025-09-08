11月に行われる福島市長選に立候補するため、立憲民主党の馬場雄基衆院議員が議員辞職しました。馬場氏は8日、議員辞職願を衆議院に提出し、額賀議長が許可しました。関係者によりますと、11月に行われる福島市長選挙への立候補を近く正式に表明するということです。馬場氏は「平成生まれの初の国会議員」として2021年の衆院選で初当選し、現在2期目です。