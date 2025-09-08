ゲーム好きで猫や犬の動画制作を楽しんでいたカルロ・アクティスさんが７日、ミレニアル世代として初めてキリスト教カトリック教会の聖人に列せられた/CNN via CNN Newsourceローマ（ＣＮＮ）ゲーム好きで猫や犬の動画制作を楽しんでいた少年が７日、ミレニアル世代（１９８１〜９０年代半ば生まれ）として初めてキリスト教カトリック教会の聖人に列せられた。聖人となったカルロ・アクティスさんは２００６年、白血病のため１５歳