GENIC¤¬¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCIRCLE -BEST of GENIC-¡Ù¤ò12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢·ëÀ®¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë·×26¶Ê+¦Á¤ò¼ýÏ¿¡£CDÌ¤¼ýÏ¿¶Ê7¶Ê¤ò´Þ¤à¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡Ö5th Anniversary Medley¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÁÛ¤¤½Ð¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¸·Áª¤·¤¿¡ÖBEST LIVE