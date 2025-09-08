先日、氷川きよしのライブを観た。あっという間の2時間20分だった。MCではちょくちょくボケて爆笑をかっさらう姿は、歌手としてのストイックさに人間味あふれる魅力を際立たせ、あっという間に私は釘付けとなった。圧倒的な個性、シンガーとしてのずば抜けた実力、そしてパフォーマーとしてのワンアンドオンリー感、立ち振る舞いやプライベートのエキセントリックさ…、その圧倒的な存在感から、私は「氷川きよしは日本のレディー