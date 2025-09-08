【モデルプレス＝2025/09/08】実業家でタレントの川崎希が、9月8日までに自身のInstagramを更新。生後2ヶ月を迎えた第3子次女を公開し、反響が寄せられている。【写真】川崎希「パパママそっくり」と話題の第3子◆川崎希、第3子次女の成長を報告川崎は「グーちゃん生後2ヶ月」と愛娘の成長を報告。「よくニッコリしてくれて癒し系」とコメントし、チェック柄の服を着た次女が笑顔を見せる動画を載せている。この投稿に、ファンから