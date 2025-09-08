【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の鷲尾伶菜が6日、自身のInstagramを更新。クロップド丈のトップスを着用した姿を公開した。【写真】鷲尾伶菜、ミニ丈衣装で美ウエスト披露◆鷲尾伶菜、クロップド丈で美しいウエスト披露6日に開催された音楽フェス「HAPPINESS JAM 2025」に出演した鷲尾は「とても盛り上がってくれてありがとうございました！最高！！」とコメントし、黒と白のジャケットにクロップド丈のトップスを組み合わせた