2025年10月13日(月・祝)から2026年2月1日(日)まで、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの作品の世界に没入できる「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンス」が福岡市博物館で初めて開催されます！映画のシーンに入り込んだかのような体験や、福岡会場限定のオリジナルステッカープレゼントなど、ファンにはたまらない企画が満載です。 「ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリ