永谷園ホールディングスがグループ会社である永谷園フーズの新工場として建設を進めていた高萩工場（茨城県高萩市）が7月31日に竣工し、8月27日に竣工式が行われた。新工場は2026年3月中をめどに本格稼働する予定。永谷園フーズは永谷園商品の製造・包装を担う生産会社で、現在国内8工場で事業活動を行っている。高萩工場は8工場のうち最も建設時期の古い茨城工場（茨城県高萩市、1975年竣工）に代わる新たな生産拠点となる。高萩