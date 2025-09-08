「明治ミラフル ゼリー ヨーグルト風味／りんごヨーグルト風味」明治は、子どものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を栄養で応援する「明治ミラフル」ブランドから、「明治ミラフル ゼリー ヨーグルト風味」「明治ミラフル ゼリー りんごヨーグルト風味」を、9月8日から発売する。商品特長は、幼児期の成長に重要な4つの栄養素である鉄・亜鉛・カルシウム・ビタミンDを配合した。のどにつまりにくいやわらかな食感となっている。子