ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードである「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミマの中華まんから「極旨 黒豚まん」、「極旨 黒豚まんカレー」を、9月9日から全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。「極旨 黒豚まん」は、2019年の発売以降、多くの消費者に好評を得て、累計販売数7000万食を突破しており、今年1月には、第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最