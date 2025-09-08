松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、9月9日10時から西日本店舗、9月16日10時から東日本店舗で、「創業ビーフカレー」を順次販売する。松屋フーズの原点ともいえるこだわりのビーフカレーは、じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、スパイスの豊かな香りがマッチした、どこか懐かしくも奥深い味わいで、じっくり煮込まれたやわらかい牛肉が、カレーの旨味をいっそう引き立てる。左から：創業ビーフカレー