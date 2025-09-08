フジテレビは8日、東京・台場の同局本社で「コンテンツラインナップ発表会 2025秋」を開催。一連の問題を受けた今年7月の組織改革後の最初の10月改編となる今回は「for the NEXT」をテーマにコンテンツ制作を展開していく方針を示した。フジテレビ本社＝東京・台場○「改編説明会」を「コンテンツラインナップ発表会」に刷新同局はこれまで、半年に1回「改編説明会」を行っていたが、新たな組織体制で地上波、配信、映画などのコン