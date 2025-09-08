日本維新の会の守島正（４４）（大阪２区）、斉木武志（５１）（比例北陸信越）、阿部弘樹（６３）（比例九州）の３衆院議員が離党する意向を固め、８日、離党届を提出した。同日午後に国会内で記者会見する。読売新聞の取材に対し、守島氏は「今の国会議員団執行部の路線は、結党時と考え方が異なっている」と理由を語っていた。