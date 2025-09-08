【ソウル＝中田隆徳】中谷防衛相は８日午前、韓国を訪問した。午後にソウルで韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相と会談する。日本の防衛相の訪韓は２０１５年１０月以来、１０年ぶりとなる。李在明（イジェミョン）政権が発足後、日韓の防衛相が対面で会談するのは初めて。会談では、防衛相の相互訪問や防衛当局間の定例協議、人的交流の活性化で一致する見通しだ。日本側は、韓国が保守の尹錫悦（ユンソンニョル）政権から左