グローバルボーイズグループ、INIの許豊凡（シュウ・フェンファン）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。5日に日本列島を襲った竜巻の被害に「遭ったことも見たこともない。海外というイメージが強かった」と驚いた。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太も「これ、日本の映像なのか？」と驚いていた。今回の竜巻では、茨城県日立市で車が宙を舞う映像が流れた。静岡県牧之原市では住宅が1000棟