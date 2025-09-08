「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の初日からの52日間で興行収入（興収）314億2591万6900円、動員2200万7405人を記録した。制作・配給のアニプレックスが8日、発表した。403億3000万円の日本歴代最高興収を記録した20年の前作「劇場版鬼滅の刃無限列車編」は、20年10月16日の初日から同12月13日までの59日間で興収302億8930万7700円、動員2253万9385人を記録。59日間での興収300