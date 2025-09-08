大分市内にある親族のマンションの部屋を自分が所有していると偽り、去年5月、売却代金として自営業の男性から現金550万円をだまし取った疑いで、福岡県に住む46歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡県北九州市若松区に住む会社員の男（46）です。 警察によりますと、男は去年5月上旬、親族が所有する大分市のマンションの一室が、自分に処分権限があるかのように装い、「550万円で売る」と国東市の男性（