B‐R サーティワン アイスクリームは、2025年9月12日から「はぴだんぶい パレット6」を数量限定で発売する。サイズは直径約16cm×高さ約5cm、価格は税込4,000円。◆「はぴだんぶい パレット6」2025年で結成5周年を迎えるサンリオの6人組の男の子キャラクターユニット『はぴだんぶい』がサーティワンに初登場する。「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味を込めて結成された『はぴだんぶい』が、カッコよくダン