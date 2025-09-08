タレントのキム・ビョンマン（50）の元妻Aさんが、自身にまつわるさまざまな疑惑について悔しさをあらわにした。【写真】終わらない韓国芸能人夫婦の“離婚ラッシュ”9月8日、韓国雑誌『ウーマンセンス』は、キム・ビョンマンと結婚してから9年で破局した元妻Aさんとのインタビューを公開した。インタビューを通じてAさんは、自分を取り巻く疑惑について直接釈明した。まず、キム・ビョンマンの財産のうち6億7000万ウォン（約6700