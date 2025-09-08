【モデルプレス＝2025/09/08】フルート奏者のCocomiが6日、自身のInstagramを更新。ミニスカートコーデの姿を公開した。【写真】Cocomi、美脚際立つミニ丈私服◆Cocomi、ミニスカコーデで美しい脚披露Cocomiは「161cm」とコメントし、水色のシャツと黒のミニスカートを組み合わせたコーディネートで美しい脚のラインが際立つ姿を披露した。この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「コーデ素敵」「似合ってる」「綺麗」