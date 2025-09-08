【アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ】 9月10日20時より配信予定 コトブキヤは、同社YouTubeチャンネル「アルカナディアチャンネル」にて「アルカナディア 第10弾キャラクター予約開始直前！トークライブ」を9月10日20時より配信を予定している。 本番組はコトブキヤの「異世界×現実×仮想世界ファンタジー」をテーマとする