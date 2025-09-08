今こそ見直しどき!? キレイを底上げする土台ケアアイテム。2025年秋冬ananモテコスメ大賞の新定番部門に選ばれたコスメから、肌などの“キレイの土台”を底上げしてくれるアイテムをピックアップ。ベースケアを見直せば、美容はもっとたのしくなるはず。ゆらぎがちなときこそ肌ケアの見直しどき！1、皮脂膜を補ってふっくら素肌 賞【リバイシス】ダブルバランシング エッセンス年齢とともにバランスが崩れる皮脂膜を補う。乾燥や外