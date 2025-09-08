LinuxカーネルのGitコミットで、リンクが無分別に使われており、リンク先を参照しても無駄なものが99％を占めているとして、リーナス・トーバルズ氏が「人の時間を無駄にする無意味なリンクをやめろ、追加情報があるときだけリンクを追加しろ」と不満を表明しています。Linus Torvalds Grows Frustrated Seeing "Garbage" With "Link: " Tags In Git Commits - Phoronixhttps://www.phoronix.com/news/Linus-Torvalds-No-Link-Tags