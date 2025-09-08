ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢（５５）が８日、自身のＳＮＳで脳腫瘍と診断されたことを公表した。「ＬＵＮＡＳＥＡの関係者各位そして、ファンの皆さまへ」とし、「ＬＵＮＡＳＥＡの真矢です。いつもＬＵＮＡＳＥＡを応援してくださり、ありがとうございます。僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります」とコメント。「２０２０年に大腸がんのステージ４が発覚しました。ライヴ