◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（９月１５日、中山競馬場・芝２２００メートル）前走のラジオＮＩＫＫＥＩ賞で上がり最速の脚を使い４着のビーオンザカバー（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父ハービンジャー）。今回と同舞台の水仙賞では折り合いを欠いて９着に敗れており、今回も気性面はカギになる。４日の１週前追い切りは、継続騎乗となる田辺裕信騎手がまたがり、美浦・Ｗコースでラスト１１秒８をマーク。鞍上は「カッ