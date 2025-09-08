8日午後1時10分、新潟県と気象台は、新潟市、新発田市、村上市、胎内市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。《全警戒解除》大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・新潟市・新発田市・村上市・胎内市