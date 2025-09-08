プロ野球阪神タイガース藤川球児監督（45）の長男で、バスプロの藤川温大（はると）さんが8日までに、インスタグラムのストーリーズを更新。阪神のリーグ優勝を祝福した。温大さんは「今年の春に来てたゲストさん野球で優勝してました祝」とつづり、父の藤川監督が大きなブラックバスを手にした笑顔のショットを公開した。