◆ソフトバンク投手練習（8日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの松本晴投手（24）が再び中継ぎに配置転換される。倉野信次投手コーチが明言した。7日の楽天戦（みずほペイペイドーム）に先発した松本晴は3回に同点ソロ、4回に勝ち越しの2ランを浴び、4回3失点で2試合連続の黒星となる5敗目を喫した。試合後、小久保裕紀監督からは「（2本目の本塁打は）チームが優勝争いをしている中で仕方ないじゃ済まされない」と厳し