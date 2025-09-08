大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が8日、東京・両国国技館内の相撲教習所で行われた。大関獲りに挑む関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）は4日ぶりに稽古を再開した。関脇・霧島（29＝音羽山部屋）や幕内・大栄翔（31＝追手風部屋）らと11番取って8勝3敗。「しっかり稽古しようと思って臨んだ。病み上がりだったので、しっかり汗をかいて感覚を確かめながら稽古しようと思った」と右四つからの力強