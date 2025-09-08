◇国際親善試合日本 ― 米国（2025年9月9日米オハイオ州コロンバス）日本代表は0―0で引き分けたメキシコとの親善試合から一夜明けた7日（日本時間8日）、カリフォルニア州オークランドから米国と親善試合を行うオハイオ州コロンバスに移動した。2都市は距離約3400キロ、時差3時間。空路で約4時間半かけて現地に入った。ホテル到着後はメキシコのスタメン以外がジムで軽めの調整。メキシコ戦で先発したMF堂安律（27＝フ