中国山東省青島市の港に停泊するコンテナ船＝8月（共同）【北京共同】中国税関総署が8日発表した貿易統計によると、8月の米国向け輸出は前年同月比33.1％減の316億ドル（約4兆6800億円）だった。米国との貿易摩擦が響いたとみられる。マイナス幅は7月の21.7％減から拡大した。米国からの輸入は16.0％減の112億ドルだった。輸出から輸入を差し引いた対米貿易黒字は39.9％減少した。8月の世界全体に対する輸出は4％超増の3218