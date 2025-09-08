立憲民主党の馬場雄基衆院議員が8日、議員辞職した。額賀衆院議長宛てに提出した議員辞職願が許可された。馬場議員は、任期満了に伴う11月の福島市長選挙への立候補が取り沙汰され、自らも「近日中に自分の言葉で報告したい」などと述べていた。馬場議員は、2021年の衆院選で初当選し現在2期目だった。