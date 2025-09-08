9月7日、石破首相が辞任の意向を表明したことを受け、新潟駅では号外が配布されました。 7日午後6時、首相官邸で会見で辞任の意向を表明した石破首相。アメリカの関税措置に関する交渉に一つの区切りがついたことを辞任の理由にあげています。これを受け新潟駅では、号外が配られました。号外を受け取った人たちからは様々な声が上がりました。【号外を受け取った人】「ああやっぱりなと思って。政権基盤が弱いというよりも言うこ