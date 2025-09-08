「外宮」を参拝後「内宮」を拝礼される三重県を訪問中の秋篠宮ご夫妻の長男・悠仁さまは8日、成年式を終えた報告をするため伊勢神宮を参拝された。悠仁さまは午前8時頃、モーニング姿で、シルクハットを手に持ち、伊勢神宮の「外宮」を訪問された。悠仁さまは神職や地元の幼稚園児などが並ぶ中、真剣なまなざしで参道をゆっくりと進み玉串を捧げ深く拝礼された。続いて、伊勢神宮の中心的な社・「内宮」に足を運ばれた。伊勢神宮は