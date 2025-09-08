ノンフィクションライターの石戸諭氏が8日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。7日、辞任を表明した石破茂首相について「辞任やむなし」と解説した。昨年10月の衆院選、今年7月の参院選の大敗結果までさかのぼって石戸氏は、「昨年の衆院選、今年の参院選のトレンドというのは、自民党1強、与党1強は国民もちょっと嫌だと思っている。その代わり、自民党はいてもいいんだけど、もうちょっと