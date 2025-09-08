俳優の黒沢年雄（81）が8日、ブログを更新。自民党の石破茂首相が辞任を表明したことを受け、次期政権の閣僚人事について自身の考えを示した。「自分達で選び、自分達で引きずり落とすの繰り返しが今の自民党」とチクリ。「今のままだったら、誰が総理になっても同じ…」とし、「総理が代わり、閣僚に魅力がなかったら…次の選挙は自民党負けると思う」と推測した。続けて、「共産主義ではないから、完璧のリーダーは存在しにくい