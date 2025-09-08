女優高島礼子（61）が8日、大阪府警南署の一日警察署長を務め、大阪市内で交通安全啓発活動行った。藤山直美（66）とダブル主演を務める、石井ふく子白寿記念公演「かたき同志」（21日まで、大阪新歌舞伎座）に出演中の高島は、21〜30日まで秋の全国交通安全運動が行われることもあり、一日警察署長に就任。委嘱式の後、特別交通取り締まり隊の出発式やなんばウォークでの交通安全啓発活動、交通安全教室など精力的に活動し、「通