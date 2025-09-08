日本サッカー協会（ＪＦＡ）は８日、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）がチーム事情のため米国遠征を行っている日本代表から離脱すると発表した。追加招集はない。背番号１０を背負う堂安は６日（日本時間７日）に行われた国際親善試合メキシコ戦（カリフォルニア州オークランド）で右ウイングバックとして先発し、後半途中から右シャドーでプレー。後半３６分までピッチに立ち無得点だった。試合はスコアレスドローだった。Ｅ