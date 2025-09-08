台風15号の影響でコキアが割れる（国営讃岐まんのう公園 9月5日撮影） 4日から5日にかけて香川県に接近した台風15号が、かわいらしい植物にも影響を与えました。 まんまるな形がかわいらしい「コキア」。香川県まんのう町にある国営讃岐まんのう公園には約8000個のコキアが植えられていて、訪れた人たちを癒しています。 今年は生育が非常によく、8月末までに平均90cm～95cm、大きいものは1m20cmまで成長しまし