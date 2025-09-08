秋田朝日放送 ７日に石破総理大臣が退陣する意向を表明したことを受け、秋田県内では「当然の結果」という声や驚きの声が聞かれました。 【７日午後６時半すぎ ＪＲ秋田駅前で】 ３０代男性 「世論の反応もいろいろと大きかったと思うので、当然の結果なのかなとは思いますね」 ２０代女性 「そうなんですか。すみません知らなくて。すごく考えられていたし“石破おろし”の声もあがっていたので、ただもうちょっと続く