◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)バレーボール女子世界選手権は7日、大会最終日に3位決定戦と決勝が行われました。日本はブラジルとの3位決定戦に臨み、セットカウント0-2から追いつき最終セットまでもつれるも、フルセットの末に2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)で敗戦。日本は2010大会以来15年ぶりのメダルに届かず、チームトップ34得点の佐藤淑乃選手や23得点のキャプテン石川真佑選手らがコート上