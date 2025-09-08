◇京滋大学野球秋季リーグ第2節1回戦花園大3―2大谷大（2025年9月8日太陽が丘球場）京滋大学野球の秋季リーグ第2節1回戦が8日に行われ、花園大が大谷大を3―2で下して先勝した。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速155キロ右腕の藤原聡大（4年）が5回無安打無失点と圧巻の投球を披露した。NPBスカウトのスピードガンで最速154キロを計測し、許した出塁は四球と失策による打者2人のみ。初回を3者連続三振で滑り出すなど、