この日を待ってたで――。プロ野球・阪神タイガースが２年ぶりにセ・リーグ制覇を決めた７日、兵庫県内では喜びの声が相次いだ。２リーグ制となってから、史上最速での優勝。ファンは圧倒的な強さでゴールテープを切った選手たちをたたえ、高らかに「六甲おろし」を歌った。セ・リーグ制覇へのマジックナンバー「１」で迎えたこの日、ユニホーム姿のファンで埋まったのは尼崎市の居酒屋「尼のトラのおばちゃんの店」。派手な衣