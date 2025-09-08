アメリカ・ニューヨークで現地時間７日、「２０２５ＭＴＶＶｉｄｅｏＭｕｓｉｃＡｗａｒｄｓＭａｉｎＳｈｏｗ」が開催され、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼ（２８）が２４年１０月にリリースした「ＡＰＴ．」で“ソング・オブ・ザ・イヤー”を、リサ（２８）が２５年２月にリリースした「ＢｏｒｎＡｇａｉｎ」で“ベストＫ−ＰＯＰ賞”を受賞したと、韓国メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。Ｋ−ＰＯＰアーティ