今回は、義母の意地悪で子供っぽすぎる態度に、お嫁さんが反撃を決意したエピソードを紹介します。もう我慢できない…「私は義母に一方的に嫌われており、義母は私にものすごく冷たいです。それに、義母は私にだけでなく、私の息子にもひどい態度なんです。この前も義実家に家族で行きましたが、義母は私を露骨に無視。あまりに子供っぽい義母の態度に我慢できなくなり、義母に何か反撃してやろうと決意しました」（体験者：30代女