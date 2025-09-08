ギンビスのビスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」では、累計来場者数が30万人を突破したことを記念し、2025年9月4日から「祝！30万人ありがとう！大感謝キャンペーン！」を開催しています。「らいおんくんのひんやりアイスバー」買うと特別なカプセルトイにチャレンジできるこれまで東京ドームシティや横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催してきた「たべっ子どうぶつLAND」。