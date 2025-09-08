相模鉄道の公式グッズストア「SOTETSU GOODS STORE」二俣川（横浜市旭区）が、2025年9月20日(土)にリニューアルオープンします。これを記念して、限定の「そうにゃん」オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンや、花柄がかわいいポーチなどの新作グッズが続々登場。さらに、オリジナルグッズが詰まった「相鉄ハッピーバッグ2025」も300セット限定で用意されますが、こちらは【事前応募・抽選制】となるため注意が必要です。見